Exposition « Bienvenue chez Paulette »

2022-12-01 – 2022-01-31

Le Campus accueille pendant 2 mois l'exposition photographique et sonore « Bienvenue chez Paulette, grandir et bien vieillir à travers l'intergénérationnel », portée par l'association Solidarité Habitat. campus@val-de-drome.com +33 4 75 25 43 82 http://www.biovallee-lecampus.fr/ Ecosite du Val de Drôme Biovallée – Le Campus Eurre

