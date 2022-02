Exposition Bienvenue chez les Préhistos Quinson Quinson Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Quinson

Exposition Bienvenue chez les Préhistos Quinson, 2 février 2022, Quinson. Exposition Bienvenue chez les Préhistos Quinson

2022-02-02 10:00:00 – 2022-03-31 19:00:00

Quinson Alpes de Haute-Provence EUR Pour célébrer ses 20 ans, le musée propose, une exposition décalée : Bienvenue chez les Préhistos. Cette exposition fait découvrir aux visiteurs la vie quotidienne préhistorique de la famille Préhistos à travers une mise en scène immersive Quinson

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Quinson Autres Lieu Quinson Adresse Ville Quinson lieuville Quinson Departement Alpes de Haute-Provence

Quinson Quinson Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quinson/

Exposition Bienvenue chez les Préhistos Quinson 2022-02-02 was last modified: by Exposition Bienvenue chez les Préhistos Quinson Quinson 2 février 2022 Alpes-de-Haute-Provence Quinson

Quinson Alpes de Haute-Provence