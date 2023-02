Exposition “Bienvenue au salon !” Les Pêcheries, musée de Fécamp, 18 mars 2023, Fécamp .

Exposition “Bienvenue au salon !”

2023-03-18 – 2023-08-28

Bienvenue au Salon ! Les œuvres sortent de leur réserve.

Le Salon de Peinture et de Sculpture est un lieu incontournable de la vie artistique française. Sous contrôle de l’Académie des Beaux-Arts et d’un jury, il devient à partir de 1880 le Salon des Artistes français.

Véritable institution du fait de son annualité et des débats qu’il suscite dans le monde littéraire et artistique, reflet de son époque et des genres qu’elle favorise, le Salon était une exposition incontournable pour beaucoup d’artistes.

Le musée de Fécamp sort de ses réserves plusieurs œuvres qui y ont été exposées et qui donnent un aperçu des styles et sujets représentés au cours du XIXe siècle, où domine notamment la peinture d’histoire.

dernière mise à jour : 2023-02-07 par