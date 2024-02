Exposition Biénnale de Sculpture Salle Michel Gasnier Saint-Romain-de-Colbosc, samedi 3 février 2024.

La biennale de sculpture de l’association La Hétraie fait son grand retour à Saint-Romain-de-Colbosc !

Pour cette 17ème édition, l’invité d’honneur est Georges Goupy, dont vous pouvez retrouver certaines créations sur georges-goupy.com.

Nous vous donnons rendez-vous du Samedi 3 au Dimanche 18 Février 2024 en salle des expositions et salle Michel Gasnier à Saint-Romain-de-Colbosc.

Tous les jours de 14h à 18h et le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf le 18 février fermeture à 17h30.

Tout public

Entrée libre.

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-18

Salle Michel Gasnier Place Théodule Benoist

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie asso.hetraie@gmail.com

