EXPOSITION BIEN DANS LEUR GENRE Bibliothèque La Forge aux Livres Couffé, mercredi 21 février 2024.

EXPOSITION BIEN DANS LEUR GENRE Bibliothèque La Forge aux Livres Couffé Loire-Atlantique

Une exposition interactive pour sensibiliser les enfants du primaire, du collège, mais également les adultes, à la question de l’égalité entre les filles et les garçons.

L’exposition se présente sous la forme d’un test. Quatre profils ont été définis pour les deux sexes, en fonction du nombre de carrés, losanges, triangles et ronds sélectionnés par chaque participant, le but n’étant pas de juger tel ou tel comportement, mais d’amener avec humour le visiteur à s’interroger.

Accès libre

Horaires d’ouverture :

Mercredi 15h-18h

Vendredi 16h30-18h30

Samedi 10h-12h

Dimanche 11h-12h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21

fin : 2024-04-01

Bibliothèque La Forge aux Livres 25 Rue du Général de Charette de la Contrie

Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire

