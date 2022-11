Exposition – Bien dans leur genre

Exposition – Bien dans leur genre



2022-11-14 – 2022-11-25 EUR L’objectif de cette exposition interactive est de sensibiliser les enfants du primaire, du collège, mais également les adultes, à la question de l’égalité entre les filles et les garçons, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et prévenir les comportements sexistes.

Pour compléter la thématique, un théâtre-forum le mardi 22 novembre de 18h à 20h, animé par la Cie Acte / Arc-en-ciel, qui traitera de l'égalité filles-garçons.

