Exposition Bibliochronic Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme Catégories d’évènement: Bray-sur-Somme

Somme

Exposition Bibliochronic Bray-sur-Somme, 15 avril 2022, Bray-sur-Somme. Exposition Bibliochronic Bray-sur-Somme

2022-04-15 – 2022-04-22

Bray-sur-Somme Somme Bray-sur-Somme 0 0 cette exposition mêlant science factice et clin d’oeil littéraire qui s’articule autour des recherches de Robert Sharley Jr, le fondateur de la BibliOtronique cette exposition mêlant science factice et clin d’oeil littéraire qui s’articule autour des recherches de Robert Sharley Jr, le fondateur de la BibliOtronique +33 2 35 86 10 01 cette exposition mêlant science factice et clin d’oeil littéraire qui s’articule autour des recherches de Robert Sharley Jr, le fondateur de la BibliOtronique Bray-sur-Somme

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bray-sur-Somme, Somme Autres Lieu Bray-sur-Somme Adresse Ville Bray-sur-Somme lieuville Bray-sur-Somme Departement Somme

Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bray-sur-somme/

Exposition Bibliochronic Bray-sur-Somme 2022-04-15 was last modified: by Exposition Bibliochronic Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme 15 avril 2022 Bray-sur-Somme Somme

Bray-sur-Somme Somme