EXPOSITION BHARGAV YOGAMBARA Raon-l’Étape, 17 novembre 2022, Raon-l'Étape.

EXPOSITION BHARGAV YOGAMBARA

Lycée Louis Geisler Raon-l’Étape Vosges

2022-11-17 08:00:00 – 2022-12-18 17:30:00

Raon-l’Étape

Vosges

Bhargav Yogambara a 33 ans. Il est né et a grandi à Bangalore en Inde et vit aujourd’hui à Taintrux. Vers l’âge de 8 ans, il décide de devenir artiste parallèlement à ses études et démarre sa carrière avec la danse. Il gagne plusieurs prix du meilleur chorégraphe et plus particulièrement pour le spectacle qu’il réalise avec des enfants atteints de trisomie 21.

Il devient chorégraphe pour la télévision puis pour le cinéma en 2016. Il commence alors à écrire des scénarios de films et décide de devenir lui-même réalisateur. Il diffuse son film pour la première fois au Festival de Cannes en 2019.

En 2021, il s’installe en France avec sa femme et lance son activité de photographe qui lui permet de se connecter plus à la nature et se sentir en vie.

La galerie Reg’Art du lycée Louis Geisler présente ses œuvres sous forme d’une exposition qui est l’occasion pour lui de montrer son travail au public français. Elle nous invite à poser un regard positif et nouveau sur la nature qui nous entoure et ce qu’elle a à nous offrir au quotidien.

+33 3 29 42 90 90

Raon-l’Étape

dernière mise à jour : 2022-11-14 par