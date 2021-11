Exposition : Bestia, les animaux dans la collection Würth Erstein, 16 novembre 2021, Erstein.

Exposition : Bestia, les animaux dans la collection Würth Erstein

2021-11-16 – 2021-12-24

Erstein Bas-Rhin

L’exposition Bestia. Les animaux dans la collection Würth propose un dialogue original entre des œuvres d’art de la collection Würth et des spécimens du Musée Zoologique de Strasbourg, une rencontre entre une collection d’art et une collection scientifique, entre un musée privé et une institution publique. Elle a à cœur de célébrer la beauté, mais également l’étrangeté animale en présentant en dialogue des peintures réalisées par des artistes tels que Max Ernst, Georg Baselitz, Gerhard Richter ou encore Ray Smith, Barry Flanagan, Marc Quinn, avec des animaux naturalisés, dans un parcours thématisé autour des quatre éléments : l’air, la terre, l’eau et le feu.

L’exposition invite, en dehors des classifications zoologiques et historiques habituelles, à une approche sensible de la connaissance empreinte d’un esprit de curiosité.

+33 3 88 64 74 84

Erstein

