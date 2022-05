Exposition Bessompierre Bourse du Travail Arles Catégories d’évènement: Arles

Bourse du Travail, le lundi 9 mai à 14:00

Le peintre arlésien Bessompierre expose ses oeuvres. Vernissage de l’exposition : le 12 mai à 19h. Peintures et volumes peints sont présentés dans l’exposition ” Les matières du monde et dans la terre à la vitesse des masques “. Bourse du Travail 3 rue Parmentier 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

