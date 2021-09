Besançon Maison de l'habitat du Doubs Besançon, Doubs Exposition “Besançon se révèle par le détail” Maison de l’habitat du Doubs Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Cette année, lors des Journées Nationales de l’Architecture, la Maison de l’habitat du Doubs et le CAUE ont choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir la ville du Besançon, à travers le regard affûté de Noël Fressencourt. Cet artiste, en collaboration avec l’historien Lionel Estavoyer, nous révèle les trésors cachés du centre-ville historique de Besançon. Il joue avec des détails présents sur les façades, dans les cours intérieures, sur les cadrans des portes et des fenêtres … révélant des scènes intrigantes, des lieux de quiétude à l’abri de l’agitation de la ville, ou encore des écritos discrets révélateurs de la vie de l’époque. Cette exposition originale est à découvrir à la Maison de l’habitat du Doubs, au Fort Griffon à Besançon. Le Carnet de dessins de Noël Fressencourt et Lionel Estavoyer sera accessible au centre de documentation à la Maison de l’habitat du Doubs. Cette exposition sera l’occasion de repartir avec une carte proposant un itinéraire de découverte qui vous lancera à la recherche de détails architecturaux dans la ville, pour découvrir par vous-même la richesse du patrimoine bisontin. D’inscriptions en mascarons, de l’hôtel de Champagney à la Cathédrale Saint-Jean, en passant par les hôtels particuliers de la Grande-Rue, ce périple prendra fin au Palais Granvelle.

Entrée libre

