Exposition Bérulle, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Bérulle.

Bérulle Aube Bérulle

Du 14 au 18 juillet : BERULLE – Exposition Tableaux de verre et de couleurs de Jean Delivré. De 11h à 19h au Hameau Fort-Jacquet. Vous y verrez des tableaux/reliefs à la fois peinture et sculpture avec de ci de là quelques références artistiques… Cela à travers le prisme de lamelles et de perles de verre, de feuilles d’or pouvant ou non souligner le sujet, de couleurs et de matières faisant souvent perdre les repères visuels habituels. Contact : +33 (0)6 08 26 16 66

+33 6 08 26 16 66

Jean Delivré

