Exposition « Bertrand Flachot, La Part du Trait » Musée de la Seine-et-Marne, 14 février 2022, Saint-Cyr-sur-Morin.

du lundi 14 février au dimanche 27 novembre à Musée de la Seine-et-Marne

Bertrand Flachot produit une œuvre dans laquelle le trait importe et s’est transformé peu à peu en un tissage mouvant et expansif. Ce geste sans fin est l’expression de cette forme de dessin dont le seul motif est son propre vagabondage, par-delà tous les supports possibles, en un « continuum comme un murmure, qui ne finit pas, semblable à la vie, qui est ce qui nous continue, plus important que toute qualité ». Emergences-résurgences, Henri Michaux. Dès 2000, Bertrand Flachot s’empare des outils numériques. Travailler le dessin par ordinateur à l’aide d’une palette graphique lui procure une liberté du geste insoupçonnée. Dès lors, cette méthode assistée par ordinateur, associée à une pratique photographique numérique, lui permet de développer un travail mêlant le dessin, la photographie et l’installation. Aujourd’hui, ce vagabondage graphique s’apparente de plus en plus à une forme d’écriture, renouant avec un désir d’écriture de l’artiste et s’appuie aussi sur des références littéraires comme l’œuvre de Robert Walser auteur du « Territoire du crayon ». [Rendez-vous dans notre agenda pour découvrir la programmation autour de l’exposition](https://www.musee-seine-et-marne.fr/fr/agenda)

Entrée comprise dans le droit d’entrée du musée

Bertrand Flachot a une pratique ouverte du dessin. L’exposition lui rend hommage et invite le visiteur à une immersion dans cet univers à la croisée du dessin, de la photographie et de l’installation.

Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne



