Bogny-sur-Meuse Ardennes 103, rue de la Vallée Musée de la Métallurgie Bogny-sur-Meuse Jago, pour l’Etat Civil Bernard Jagodzinski est un peintre ardennais, Sedanais de naissance, qui vit aujourd’hui dans le Porcien, non loin de Wasigny. Il est âgé de plus ou moins 66 ans selon les jours.Les nombreux métiers qu’il s’est entêté à faire avant de peindre l’ont conduit dans les fonderies de Vrigne – Viviers et les usines de la Vallée. C’était une époque où l’emploi commençait à s’effriter, et les fabriques à fondre, les unes après les autres. De cette époque il a gardé le souvenir de l’acier rouge et sauvage que les hommes apprivoisent. La chaleur, la poussière… Toute une histoire ardennaise qui est partie avec les fumées. Mais qui n’est pas oubliée. contactmma08@orange.fr +33 3 24 35 06 71 http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr/ Bogny-sur-Meuse

