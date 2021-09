Brest Ateliers des Capucins - Brest Brest, Finistère Exposition “Bernard Halet, un architecte à Brest” Ateliers des Capucins – Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Installée sur le Passage des Arpètes aux Ateliers des Capucins depuis le 18 septembre et jusqu’au 28 octobre, l’exposition « Bernard Halet, un architecte à Brest » rend hommage à cet architecte brestois disparu fin 2018. Sa personnalité à l’écoute de l’autre, son côté chaleureux et son appétence pour les échanges en ont fait une figure marquante de la vie locale. Arrivé à Brest en 1983, ancien élève de Roland Schwheitzer à qui l’on doit l’auberge de jeunesse de Brest (aujourd’hui inscrite au registre des Monuments historiques), Bernard Halet a réalisé la majorité de sa carrière dans la cité du Ponant. L’exposition parcourt l’œuvre de l’architecte, ses réalisations mais aussi son approche du métier, ses relations et coopérations, son goût pour le chantier… A travers elle, se dessine l’évolution de la ville depuis 40 ans. Bâtiments publics (la capitainerie du Moulin blanc, le Mac Orlan, la Maison du Peuple, le centre funéraire du Vern…), logements sociaux (la Résidence Branda, l’isolation des Tour des Quéliverzan, le foyer des Papillons blancs…), projets d’aménagement (le technopôle, le téléphérique…), la carrière de Bernard Halet est ponctuée de réalisations qui marquent le paysage brestois. L’exposition est à découvrir aux Ateliers des Capucins, à proximité du téléphérique, l’un de ses derniers chantiers. Ouvert à toutes et à tous, masqués, aux horaires d’ouverture des Ateliers des Capucins.

