Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Exposition – Bernard Deyres Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Exposition – Bernard Deyres Sainte-Foy-la-Grande, 8 novembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande. Exposition – Bernard Deyres Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

2021-11-08 – 2021-11-17 Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Bernard Deyres, copiste, propose de découvrir une partie de son musée personnel. Témoignage de ses passions et coups de coeur pour des artistes variés qu’il a admiré dans de grands musées, le temps de poser son chevalet dans leurs galeries. Bernard Deyres, copiste, propose de découvrir une partie de son musée personnel. Témoignage de ses passions et coups de coeur pour des artistes variés qu’il a admiré dans de grands musées, le temps de poser son chevalet dans leurs galeries. +33 5 57 46 10 84 Bernard Deyres, copiste, propose de découvrir une partie de son musée personnel. Témoignage de ses passions et coups de coeur pour des artistes variés qu’il a admiré dans de grands musées, le temps de poser son chevalet dans leurs galeries. Bernard Deyres

Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Sainte-Foy-la-Grande Adresse Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Ville Sainte-Foy-la-Grande lieuville Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande