Exposition Bernard Coste, Marie Meulien Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, 1 octobre 2022, Tourcoing.

Exposition Bernard Coste, Marie Meulien

du samedi 1 octobre au samedi 22 octobre à Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux

Cette exposition réunit des photographies et livres d’artiste inspirés par une relation poétique à la nature. Elle donne à voir la souveraine beauté du monde et sa vulnérabilité à travers trois séries : Dark Landscapes and Other Dreams, de Bernard Coste, un vagabondage hivernal dans l’extrême nord de Hokkaidō ; Les songes verts du Black Parrot, hymne à la forêt tropicale primaire et plaidoyer pour la paix et Presbyterian Church, indignation devant la barbarie humaine et éloge des arbres, de Marie Meulien. Ce travail s’inscrit logiquement dans la programmation d’Utopia, qui s’intéresse aux liens de l’Homme avec le vivant et le monde qui l’entoure. Dans le cadre de Utopia – Lille 3000. Vernissage le samedi 1er octobre à 16h (sous réserve).

Entrée libre.

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T16:00:00 2022-10-01T17:30:00;2022-10-04T13:00:00 2022-10-04T18:30:00;2022-10-05T10:00:00 2022-10-05T18:30:00;2022-10-06T10:00:00 2022-10-06T18:30:00;2022-10-07T13:00:00 2022-10-07T18:30:00;2022-10-08T10:00:00 2022-10-08T17:30:00;2022-10-11T13:00:00 2022-10-11T18:30:00;2022-10-12T10:00:00 2022-10-12T18:30:00;2022-10-13T10:00:00 2022-10-13T18:30:00;2022-10-14T13:00:00 2022-10-14T18:30:00;2022-10-15T10:00:00 2022-10-15T17:30:00;2022-10-18T13:00:00 2022-10-18T18:30:00;2022-10-19T10:00:00 2022-10-19T18:30:00;2022-10-20T10:00:00 2022-10-20T18:30:00;2022-10-21T13:00:00 2022-10-21T18:30:00;2022-10-22T10:00:00 2022-10-22T17:30:00