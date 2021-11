Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Exposition : Bernard BRILLET et Valérie DOUESSIN Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Exposition : Bernard BRILLET et Valérie DOUESSIN Erquy, 27 novembre 2021, Erquy. Exposition : Bernard BRILLET et Valérie DOUESSIN Galerie municipale Bernard Nonnet 5 rue du 19 mars 1962 Erquy

2021-11-27 – 2021-11-28 Galerie municipale Bernard Nonnet 5 rue du 19 mars 1962

Erquy Côtes d’Armor Bernard BRILLET

L’œuvre accrochée et présentée au public agit comme un mémoire. Mémoire composé de multiples traces graphiques, où se trame l’espace d’un instant vu, et se reconstruit le registre d’un instant vécu. Autrement. Valérie DOUESSIN s’est lancée dans le modelage voici une dizaine d’années. Très rapidement, elle s’est aperçue que cette technique était un véritable exutoire. Elle s’est depuis spécialisée et travaille essentiellement les portraits et les animaux, en s’attachant particulièrement à l’expression, au regard. Entrée libre et gratuite Bernard BRILLET

L’œuvre accrochée et présentée au public agit comme un mémoire. Mémoire composé de multiples traces graphiques, où se trame l’espace d’un instant vu, et se reconstruit le registre d’un instant vécu. Autrement. Valérie DOUESSIN s’est lancée dans le modelage voici une dizaine d’années. Très rapidement, elle s’est aperçue que cette technique était un véritable exutoire. Elle s’est depuis spécialisée et travaille essentiellement les portraits et les animaux, en s’attachant particulièrement à l’expression, au regard. Entrée libre et gratuite Galerie municipale Bernard Nonnet 5 rue du 19 mars 1962 Erquy

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Galerie municipale Bernard Nonnet 5 rue du 19 mars 1962 Ville Erquy lieuville Galerie municipale Bernard Nonnet 5 rue du 19 mars 1962 Erquy