EXPOSITION BERNARD BOESCH : LES ANN√âES G√âOM√âTRIQUES Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

EXPOSITION BERNARD BOESCH : LES ANNÉES GÉOMÉTRIQUES Le Pouliguen, 1 octobre 2022, Le Pouliguen. EXPOSITION BERNARD BOESCH : LES ANNÉES GÉOMÉTRIQUES

35 Rue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique

2022-10-01 – 2022-10-01 Le Pouliguen

Loire-Atlantique à l’aube des années 1980, voilà presque quarante ans que Bernard Boesch conjugue sa profession d’architecte à sa vocation, plus discrête, de peintre. Aux abords de la retraite, qu’il prend en 1983, un irrépressible renouveau fait jour dans son oeuvre picturale. La géométrie devient dominante, et rythme toutes ses compositions. Dans cette nouvelle période, différentes maniêres cohabitent. S’il reste attaché à une peinture figurative, Bernard Boesch fragmente l’aspect formel de ses oeuvres, à la limite de l’abstraction. à l’inverse, il développe en pendant une peinture appliquée et rigoureuse, répondant aux exigences d’une géométrie concrête. Outre ses recherches personnelles et l’influence de son métier d’architecte, son intérêt pour l’oeuvre de Bernard Buffet le conduit à s’interroger sur sa relation à la figure humaine. Sa période géométrique dure ainsi prês de vingt ans et se singularise par sa pluralité. musee.boesch@mairie-labaule.fr +33 2 40 01 53 08 https://www.labaule.fr/musee-bernard-boesch Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse 35 Rue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique Ville Le Pouliguen lieuville Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique

Le Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

EXPOSITION BERNARD BOESCH : LES ANN√âES G√âOM√âTRIQUES Le Pouliguen 2022-10-01 was last modified: by EXPOSITION BERNARD BOESCH : LES ANN√âES G√âOM√âTRIQUES Le Pouliguen Le Pouliguen 1 octobre 2022 35 Rue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen Loire-Atlantique

Le Pouliguen Loire-Atlantique