EXPOSITION: BERNADETTE POPOV ET CORINE AMAGAT, DESSINATRICES & SCULPTRICES, 22 mars 2021-22 mars 2021, Toulouse. EXPOSITION: BERNADETTE POPOV ET CORINE AMAGAT, DESSINATRICES & SCULPTRICES 2021-03-22 – 2021-03-28 LE BOCAL 9 Rue Pargaminières

Toulouse Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Animées par la passion de la terre et du dessin, ces artistes des Beaux Arts de Toulouse vous invitent dans leur univers tendre et cocasse. Ces curieuses de l’émotion, malaxent les matières et les volumes, façonnent l’homme et l’animal, toujours avec humour avec délicatesse. Bernadette Popov « Regards croisés »: dessins sculptures et aquarelles

Corine Amagat « Entre matière & émotions »: expo-vente sculptures Venez les rencontrer autours d’une performance à 4 mains “comme à l’atelier”, tous les jours à partir de 16 heures. Bernadette Popov et Corine Amagat, dessinatrices & sculptrices exposent du 22 au 28 mars au Bocal, à Toulouse.

Entrée libre et gratuite de 10h à 18h. +33 6 20 51 22 21 Bernadette Popov et Corine Amagat, dessinatrices & sculptrices exposent du 22 au 28 mars au Bocal, à Toulouse.

