Exposition « Bergères » Nay, 25 février 2023, Nay .

Exposition « Bergères »

8 Cours Pasteur Centre multiservices Nay Pyrénées-Atlantiques Centre multiservices 8 Cours Pasteur

2023-02-25 – 2023-03-24

Centre multiservices 8 Cours Pasteur

Nay

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Dans le cadre de sa saison culturelle la Communauté de communes du Pays de Nay présente l’exposition de photographies « Bergères » de Laurence Fleury. Il y a trente ans, le métier de berger était presque exclusivement masculin. Les rares femmes qui gardaient les brebis à l’estive se comptaient sur les doigts d’une main. Aujourd’hui en Béarn, la moitié des cabanes pastorales sont occupées par des couples ou des familles, et près d’un tiers par de vraies bergères, c’est à dire des femmes qui passent tout l’été en montagne et qui font le même travail que les hommes. Le métier se rajeunit et s’écrit désormais au féminin.

Laurence Fleury est partie à la rencontre de ces nouvelles bergères, souvent d’origine citadine, pour comprendre leurs motivations et comment, depuis trente ans, elles sont accueillies dans ce milieu rural traditionnel.

Dans le cadre de sa saison culturelle la Communauté de communes du Pays de Nay présente l’exposition de photographies « Bergères » de Laurence Fleury. Il y a trente ans, le métier de berger était presque exclusivement masculin. Les rares femmes qui gardaient les brebis à l’estive se comptaient sur les doigts d’une main. Aujourd’hui en Béarn, la moitié des cabanes pastorales sont occupées par des couples ou des familles, et près d’un tiers par de vraies bergères, c’est à dire des femmes qui passent tout l’été en montagne et qui font le même travail que les hommes. Le métier se rajeunit et s’écrit désormais au féminin.

Laurence Fleury est partie à la rencontre de ces nouvelles bergères, souvent d’origine citadine, pour comprendre leurs motivations et comment, depuis trente ans, elles sont accueillies dans ce milieu rural traditionnel.

Service culture, lecture publique et ludothèque du Pays de Nay

©Laurence Fleury

Centre multiservices 8 Cours Pasteur Nay

dernière mise à jour : 2023-01-19 par