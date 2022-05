Exposition BER de Miren Gonzalez Goikoetxea Ustaritz Ustaritz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Ustaritz

Exposition BER de Miren Gonzalez Goikoetxea Ustaritz, 6 mai 2022, Ustaritz. Exposition BER de Miren Gonzalez Goikoetxea Route de Xopolo Joaniskobaita Puruguko kurutzeko Plaza Ustaritz

2022-05-06 – 2022-07-04 Route de Xopolo Joaniskobaita Puruguko kurutzeko Plaza

Ustaritz Pyrénées-Atlantiques Ustaritz EUR 0 0 Dans cette exposition appelée BER (préfixe RE, qui signifie “encore” en langue basque), Miren nous présente les différentes possibilité de refaire, réutiliser, réadapter ou reconstruire.

Mardis 14:00 – 19:00

Mercredis 9:00 – 16:00

Jeudis 14:00 – 18:00

Les 1er samedis du mois: 10:00 – 13:00

Fermé les jours fériés ou sur rendez-vous. Entrée libre. Dans cette exposition appelée BER (préfixe RE, qui signifie “encore” en langue basque), Miren nous présente les différentes possibilité de refaire, réutiliser, réadapter ou reconstruire.

Mardis 14:00 – 19:00

Mercredis 9:00 – 16:00

Jeudis 14:00 – 18:00

Les 1er samedis du mois: 10:00 – 13:00

Fermé les jours fériés ou sur rendez-vous. Entrée libre. Dans cette exposition appelée BER (préfixe RE, qui signifie “encore” en langue basque), Miren nous présente les différentes possibilité de refaire, réutiliser, réadapter ou reconstruire.

Mardis 14:00 – 19:00

Mercredis 9:00 – 16:00

Jeudis 14:00 – 18:00

Les 1er samedis du mois: 10:00 – 13:00

Fermé les jours fériés ou sur rendez-vous. Entrée libre. Ttok

Route de Xopolo Joaniskobaita Puruguko kurutzeko Plaza Ustaritz

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Ustaritz Autres Lieu Ustaritz Adresse Route de Xopolo Joaniskobaita Puruguko kurutzeko Plaza Ville Ustaritz lieuville Route de Xopolo Joaniskobaita Puruguko kurutzeko Plaza Ustaritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Ustaritz Ustaritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ustaritz/

Exposition BER de Miren Gonzalez Goikoetxea Ustaritz 2022-05-06 was last modified: by Exposition BER de Miren Gonzalez Goikoetxea Ustaritz Ustaritz 6 mai 2022 Pyrénées-Atlantiques Ustaritz

Ustaritz Pyrénées-Atlantiques