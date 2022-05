Exposition – Benoît Oberthür

2022-08-16 – 2022-08-31 Du Mont St Michel au Cap Fréhel, l'Exposition de Benoît Oberthür nous emmène à la rencontre de la mer et des voiles. Vagues, lumières et transparences inspirent son travail quotidien. Cet autodidacte utilise l'acrylique sur toile et la gouache sur papier dans différentes interprétations. Entrée libre. Du mardi 16 au mercredi 31 août 2022 – Aux horaires d'ouverture de la Chapelle Saint-Buc

