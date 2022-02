Exposition « Belles en fleurs » de Josette Dedeban Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Exposition « Belles en fleurs » de Josette Dedeban Eugénie-les-Bains, 1 avril 2022, Eugénie-les-Bains. Exposition « Belles en fleurs » de Josette Dedeban Médiathèque 79 Route d’Aire Eugénie-les-Bains

2022-04-01 09:00:00 – 2022-05-28 17:00:00 Médiathèque 79 Route d’Aire

Eugénie-les-Bains Landes EUR Artiste aturine autodidacte, en partie formée par Gaston Larrieu. Josette Dedeban a une œuvre picturale conséquente. Les sujets de ses toiles sont très divers

Artiste aturine autodidacte, en partie formée par Gaston Larrieu. Josette Dedeban a une œuvre picturale conséquente. Les sujets de ses toiles sont très divers

Pour le printemps, son exposition nous offrira à contempler des tableaux mettant à l'honneur les femmes et les fleurs.

+33 5 58 56 52 37

Pour le printemps, son exposition nous offrira à contempler des tableaux mettant à l’honneur les femmes et les fleurs. josette dedeban

Médiathèque 79 Route d’Aire Eugénie-les-Bains

