Exposition Belle Saison Bazouges-la-Pérouse, 20 mars 2022, Bazouges-la-Pérouse.

Exposition Belle Saison Bazouges-la-Pérouse

2022-03-20 – 2022-05-29

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Venez à la découverte de cette exposition !

A la galerie Laizé, “Les reliefs du temps” de Myriam Ingrao, réunit des dessins et des sculptures de glaise crue ou cuite, de bois et de minéraux, nourris des multiples balades d’observation et d’interprétation de l’artiste en forêt.

Les œuvres “Archéologie d’un tronc” de Vincent Escalle, une sculpture en bois de tilleul, et la série de photographies “Les contemplateurs” de Maël Le Golvan, complètent la collection du parcours d’œuvres dans l’espace public “A ciel ouvert”.

Ces deux production inédites sont à découvrir dans le bourg de Bazouges-la-Pérouse.

Ouvert les samedis de 15h à 17h30 et les dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 17h30.

Tout public – Entrée libre – Gratuit

Organisée par le Village, site d’expérimentation artistique.

+33 2 99 97 43 60 http://www.association-levillage.org/

Bazouges-la-Pérouse

