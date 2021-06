Le Puy-en-Velay IRIDAT Centre d'enseignement de la dentelle au fuseau Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Exposition BEAUTES DE SOIE IRIDAT Centre d’enseignement de la dentelle au fuseau Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Exposition BEAUTES DE SOIE

Des œuvres de peinture à l'aiguille d'Annick Perennec – Deliveyne, des vêtements en soie de collectionneurs privés, et de Iridat- centre d'enseignement de la dentelle au fuseau Le Puy, des illustrations du Puy en Velay de Lucille Fihol, des œuvres de soie et de papier réalisées par la plasticienne Isabelle Mahier – Arciero.

IRIDAT Centre d'enseignement de la dentelle au fuseau
38/44 Rue Raphael 43000 Le Puy-en-Velay
Haute-Loire

17-18 septembre 2021
Vendredi 9h00-17h00, Samedi 9h00-16h30

L'entrée est payante: 3.50 euros, gratuité pour l'accompagnateur

