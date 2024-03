Exposition Beaujolais Invictus Galerie d’Art Saint-Amour Saint-Amour-Bellevue, samedi 30 mars 2024.

Exposition Beaujolais INVICTUS exposition évolutive par l’auteur photographe Fabrice Ferrer.

Depuis 2019, l’auteur photographe Fabrice Ferrer, missionné par l’ODG des crus du Beaujolais, parcourt les paysages et le vignoble de cette région viticole. Depuis plus de 4 ans, les rencontres et les échanges ont apporté à l’auteur un point de vue poétique, humain et économique de cette région.

Cette relation privilégiée avec les acteurs du monde viticole du Beaujolais donne un point de vue à l’auteur qui résonne aujourd’hui comme une résurrection d’une région qui a su se réinventer et construire son avenir avec une nouvelle génération plus motivée que jamais.

L’auteur perçoit ici un Beaujolais invaincu et plus que jamais dans la tendance d’un marché économique qui lui est pleinement favorable.

« BEAUJOLAIS INVICTUS »

L’auteur nous propose sur une période longue un regard intimiste du Beaujolais en 3 phases

– Phase 1 du 23 mars au 13 avril « le regard poétique des paysages et l’art de la lumière. »

– Phase 2 du 13 avril au 11 mai « rencontre humaniste des acteurs du monde viticole, l’auteur nous invite ici à des moments de vie du monde viticole mélangeant portraits, gestes et savoir-faire. »

– Phase 3 du 11 mai au 30 mai « approche scénographique, voir, entendre, lire, comprendre le vignoble Beaujolais. »

Le parcours photographique des 3 phases se croise et apporte une lecture compréhensive et poétique de l’exposition. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 19:00:00

Galerie d’Art Saint-Amour 155 Rue de la Place des Marcs

Saint-Amour-Bellevue 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

