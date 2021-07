Beaucaire Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence Beaucaire, Gard Exposition « Beaucaire, Pages d’Histoires 1959-1983 » Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence Beaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

L’association Les Amis de José Boyer présentent l’exposition : Beaucaire, Pages d’histoire. Une rétrospective sur 24 années d’évolution urbaine et patrimoniale durant les municipalités de José Boyer entre 1959 et 1983. Inauguration de l’exposition : samedi 18 septembre à 11h. Exposition visible tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h jusqu’au 25 septembre 2021.

Accès à la salle du Conseil depuis le parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucaire, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence Adresse 1, avenue de la Croix Blanche, 30300 Beaucaire Ville Beaucaire lieuville Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence Beaucaire