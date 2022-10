Exposition BD – Peau d’homme Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Exposition BD – Peau d’homme Maen Roch, 21 février 2023, Maen Roch. Exposition BD – Peau d’homme

Médiathèque de l'ESCC
1 rue Albert Camus
Saint Brice en Coglès
Maen Roch

2023-02-21 – 2023-03-21

Médiathèque de l’ESCC 1 rue Albert Camus

Maen Roch

Ille-et-Vilaine D’après l’œuvre de Zanzim et Hubert. Zanzim est originaire de Laval. Il vit actuellement à Rennes et travaille à l’Atelier Pépé Martini avec une dizaine d’auteurs de bande dessinée. Il a publié les Yeux Verts, La Sirène des Pompiers et Ma Vie posthume avec Hubert ou Tartuffe avec Duval. En 2015, il se retrouve pour la première fois au scénario et au dessin avec L’île aux Femmes. En 2020, il dessine Peau d’Homme, scénarisé par Hubert. Le titre a reçu de nombreux prix : Fauve des lycéens, Grand Prix de la critique ACBD, Prix Landerneau, Prix des Libraires, Grand Prix RTL, Prix Wolinski de la BD. La fluidité de sa narration, la délicatesse de son trait et l’espièglerie de ses personnages confirment tout l’amour que Zanzim porte à la bande dessinée. Et c’est bien de passion qu’il s’agit ici. Le scénario d’Hubert confronte séduction farouche et religion étanche, émancipation féminine et règles du patriarcat. Les originaux de Zanzim dévoilent encore davantage l’intense liberté qui parcourt ce superbe récit de ce roman-graphique vendu à plus de 130 000 exemplaires. Ouverture sur les horaires habituels. spectacle@couresnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07 Médiathèque de l’ESCC 1 rue Albert Camus Maen Roch

