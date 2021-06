Exposition BD « Les Animaux Marins » Perros-Guirec, 24 juin 2021-24 juin 2021, Perros-Guirec.

Exposition BD « Les Animaux Marins » 2021-06-24 – 2021-08-30 Bibliothèque Municipale 14 rue Krec’h Feunten

Perros-Guirec Côtes d’Armor

– La bibliothèque propose une exposition BD à la bibliothèque du 24 juin au 30 août : « les animaux marins » de Cazenove, Hignette et Jytéry.

Prenez une grande inspiration et plongez dans les eaux sombres des océans de la planète, à la découverte des animaux fabuleux qui les peuplent. Du poisson-ballon et son âme d’artiste à la fabuleuse famille des cnidaires, en passant par le poisson des sables qui n’en est pas vraiment un, les fonds marins n’auront plus de secrets pour vous !

– Le mardi 20 juillet à 11h, il y aura une visite guidée en présence de Michel Hignette, RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 02.96.23.03.59

