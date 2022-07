Exposition BD : La guerre des Lulus Bresles Bresles Catégories d’évènement: Bresles

Exposition BD : La guerre des Lulus

5Ter Rue de l'Herbier Bresles Oise

2022-08-30 – 2022-09-13

Découvrez cette exposition de 16 panneaux, consacrée à la superbe série de bande dessinée éponyme sur la guerre 14-18. À partir de 12 ans – Gratuit, sur entrée libre durant nos heures d'ouverture

Médiathéque Madeleine Odent

