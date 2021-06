Exposition BD/Douane Musee national des douanes, 30 juin 2021-30 juin 2021, Bordeaux.

Fidèle à sa vocation, le MND continue de proposer des événements en lien avec ses thématiques et l’actualité culturelle. Dans le cadre de l’Année de la bande dessinée, initiée par le Ministère de la Culture, l’exposition temporaire « BD / Douane » apporte une lecture inédite et décalée de la douane à travers le regard de 35 auteurs de bandes dessinées français et belges. L’exposition repose sur une trentaine d’œuvres originales (planches et travaux préparatoires) exceptionnellement prêtées par huit auteurs contemporains de BD : Serge Fino, Jean Harambat, Benoît Lacou, Jean-Marie Michaud, Jean-Claude Servais et Nicolas Wintz, ainsi qu’Antoine Dehondt et Jérôme Phalippou, douaniers et dessinateurs. Ces originaux sont complétés par des reproductions d’une cinquantaine de planches d’auteurs de référence : René Pellos, Jacques Martin, Albert Uderzo, Franquin, Jidéhem, Fabien Lacaf, Philippe Francq, Reiser, Plantu… Enfin, quelques magazines anciens, issus des collections du musée, et des pièces rares provenant de la collection particulière de Serge Lemaître, douanier collectionneur de BD, parachèvent ce panorama. L’ensemble des pièces exposées, datant de 1938 à aujourd’hui, est réparti selon cinq grandes thématiques, qui reflètent l’histoire de la douane et la diversité des missions de ses agents. Pour trouver son chemin parmi les planches, l’exposition invite le visiteur à naviguer des gabelous de l’Ancien Régime aux gardiens de la frontière moderne, des douaniers garde-côtes aux agents pourchassant la petite contrebande, sans oublier les grands trafics actuels. La variété de documents présentés permet également d’appréhender les différentes étapes de la conception d’une bande dessinée. Pour mettre en valeur et unifier cette multiplicité, le MND a confié l’habillage de l’exposition à un illustrateur bordelais, Vidu, qui apporte son univers graphique résolument moderne et tourné vers le numérique, tout en s’inspirant de techniques « classiques » de peinture et dessin.

Exposition temporaire ouverte aux horaires d’ouverture du musée du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Une exposition temporaire pour une lecture inédite et décalée de la douane à travers le regard de 35 auteurs de bandes dessinées français et belges.

Musee national des douanes 1 place de la Bourse 33000 Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde



