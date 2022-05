Exposition : BD.ART transforme le territoire, 18 juin 2022, .

Exposition : BD.ART transforme le territoire

2022-06-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 18:00:00

L’exposition estivale 2022 du LH Port Center s’intéresse aux transitions du territoire industrialo-portuaire. Elles sont nombreuses et liées à nos modes de consommation en mutation, dans un soucis de préservation de l’environnement et de compétitivité.

Le Havre Port Center et BD.ART ont travaillé conjointement à l’élaboration de cette exposition. Ils ont parcouru la zone industrialo-portuaire havraise et sélectionné 11 sites emprunts d’une transition. Onze œuvres sont donc à apprécier, aux côtés desquelles des supports d’informations, conçus avec les partenaires, expliquent quelle transition ou transformation, énergétique ou structurelle, est opérée pour chaque site.

BD.ART, qui se plait à offrir une autre vision de ses sujets en les réinterprétant à sa manière, dévoile une mise en abyme des transformations du territoire. Cette exposition est l’occasion pour les petits et grands d’admirer le travail de l’artiste tout en abordant la métamorphose des sites de la zone industrialo-portuaire.

BD.ART : Artiste et Officier de marine marchande, avec « un pied à terre et un pied en mer », Baptiste joue avec les perceptions. Il mêle photographies en noir et blanc à une approche picturale personnelle, colorée et inspirée du street art. Il multiplie les supports et medium pour réinventer ses prises de vues et inviter les spectateurs à mettre en perspectives leur visions des formes.

Exposition du 18 juin au 18 septembre, tous les week-ends, et les mercredis des vacances scolaires, de 14h à 18h.

