EXPOSITION BÂTISSEURS DES CATHÉDRALES Toul, 12 novembre 2022, Toul MT TERRES TOULOISES Toul.

EXPOSITION BÂTISSEURS DES CATHÉDRALES

25 rue Gouvion Saint-Cyr Toul Meurthe-et-Moselle

2022-11-12 10:00:00 – 2022-12-24 12:30:00

Toul

Meurthe-et-Moselle

Toul

Immense vaisseaux de pierre, les cathédrales sont le fruit de l’audace et de l’imaginaire de personnes hors pair.

L’émergence de l’art gothique aux XIIe et XIIIe siècles pousse à la construction de nombreux édifices dans le nouveau style. Le rôle de l’évêque et du chapitre est déterminant dans le lancement et la reprise de ces chantiers.

C’est dans ce contaxte que les chanoines de Toul décident en 1221 la construction de la nouvelle cathédrale, à l’aube de l’épiscopat d’Eudes de Sorcy. Une telle entreprise nécessite l’intervention d’hommes de l’art ayant acquis expérience et réputation sur de précédents chantiers. Il fallait néanmoins faire face à une difficulté majeure : financer une construction longue de près de trois siècles.

Aussi le chapitre n’hésite pas à s’endetter et à faire appel à la générosité des laïcs, du simple fidèle au souverain. Ce sont ces différents aspects essentiels du chantier que cette exposition se propose de donner à voir.

+33 3 83 64 13 38

Toul

dernière mise à jour : 2022-11-23 par MT TERRES TOULOISES