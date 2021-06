Châlons-en-Champagne Musées municipaux de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, Marne Exposition Bâtir la Paix. Léon Bourgeois, Prix Nobel (1920-2020) Musées municipaux de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Léon Bourgeois fut député, sénateur, ministre, présidentiable et reçut le prix Nobel de la Paix en décembre 1920 pour son rôle majeur dans la création de la Société des Nations, préfiguration de l’O.N.U. À l’occasion du centenaire de l’obtention de son prix Nobel de la Paix, les musées de Châlons-en-Champagne proposent de remettre en lumière les multiples facettes de la personnalité fascinante de Léon Bourgeois. Bien plus qu’un homme politique, il était un esthète et un artiste, qui n’a jamais caché son engagement maçonnique. Venez découvrir dans les trois musées municipaux de la ville de Châlons-en-Champagne, notre exposition temporaire consacrée à Léon Bourgeois, figure politique majeure de la Troisième République. Cette exposition a été réalisée en partenariat avec l’Office des Nations Unies à Genève, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Grand Orient de France ainsi que les Archives Départementales de la Marne. Présentée jusqu’au lundi 23 août 2021 dans les trois musées, elle a reçu le Haut Patronage du Président de la République et le label « exposition d’intérêt national ».

Entrée libre et gratuite

