du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Observatoire de l’Espace – Siège du CNES

Bâtir, dirent-ils ! ——————- Quatre ans pour construire et mettre en service une base spatiale moderne en pleine guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, dans le contexte de la course à la Lune ; quatre années pour faire décoller une fusée de ce qui ne s’appelle pas encore le port spatial de l’Europe, ni même le Centre spatial guyanais. C’est habité par cette urgence qu’ingénieurs, techniciens, industriels et personnels administratif se lancent à corps perdu dans l’aventure spatiale sur cette terre durement marquée par les bagnes successifs, qui vit alors à un autre rythme que la métropole. L’exposition _Bâtir, dirent-ils !_ introduit le visiteur au cœur de cette urgence qui doit cohabiter avec de fortes contraintes techniques, un climat inhospitalier, des difficultés relationnelles avec les populations locales circonspectes devant l’intrusion de cet univers technologique. L’exposition est pensée comme une circulation au sein d’un ensemble inédit de pièces d’archives. Plans, photographies, films institutionnels, archives orales et comptes-rendus de missions d’ingénieurs sont les documents qui témoignent de cette aventure technique et architecturale autour de la construction de la base spatiale de Kourou et son environnement, du début des années 1960 jusqu’à sa mise en service totale dans les années 1970. Cet ordonnancement chronologique est traversé par les récits de l’auteur Bernard Chambaz, de l’artiste Bertrand Dezoteux et du spécialiste de la Guyane David Redon. Tous trois invitent les visiteurs à effectuer un parcours culturel au cœur des archives et ramènent l’attention sur les soubassements de cette épopée. _L’exposition_ Bâtir, dirent-ils ! _a reçu le soutien de la Casden – Banque populaire et de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Ses partenaires média sont la revue L’Éléphant et le magazine Télérama._ Plus d’informations : [https://www.cnes-observatoire.fr/ode-expositions/2021-07-01_jep-2021/exposition-batir-journees-europeennes-du-patrimoine-2021.html](https://www.cnes-observatoire.fr/ode-expositions/2021-07-01_jep-2021/exposition-batir-journees-europeennes-du-patrimoine-2021.html)

Entrée libre

Dans l’urgence, le Centre spatial guyanais, ses zones techniques et sa ville nouvelle sont bâtis et une première fusée est lancée en 1968. Une exposition culturelle sur cette aventure hors norme.

Observatoire de l’Espace – Siège du CNES 2 place Maurice-Quentin 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris



2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00