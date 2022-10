Exposition Bâtiment 5 / Courte Vie Pleine – Aristide Barraud Floréal Belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition Bâtiment 5 / Courte Vie Pleine – Aristide Barraud Floréal Belleville, 6 octobre 2022, Paris. Du jeudi 06 octobre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

. gratuit

En 2020, alors qu’Aristide Barraud sort d’un cycle de destruction, il s’introduit dans le chantier de démolition du bâtiment 5 de la cité des Bosquets à Montfermeil, utopie architecturale des années soixante devenue quartier ghettoïsé en quelques décennies. Il photographie pendant plusieurs mois l’avancée des travaux et les ouvriers qui y travaillent, dont une grande partie avait grandi dans le bâtiment. Puis, il passe l’été à coller des images, à écrire sur les murs avant que le B5 ne disparaisse complètement. Courte Vie Pleine est un projet sur ce qu’on perd, sur les cycles, la destruction et les renaissances. Ancien joueur de rugby international, la carrière professionnelle d’Aristide Barraud s’arrête après ses blessures lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Auteur de Mais ne sombre pas, son premier livre, publié aux éditions du Seuil en 2017, il est chroniqueur et photographe entre 2018 et 2019, à L’Équipe et au Monde.

En 2020, il est choisi par l'artiste JR pour intégrer la section Art & Images de l'école Kourtrajmé créée par Ladj Ly. Il expose au Palais de Tokyo pour Jusqu'ici tout va bien dans le cadre des 25 ans du film La Haine. Entre 2020 et 2021, ce projet Courte Vie Pleine est finalisé dans le cadre d'une résidence aux Ateliers Médicis.https://www.instagram.com/aristidebarraud/

Exposition organisée à l'occasion de la sortie du livre du même nom, publié aux Editions du Seuil.

