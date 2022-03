Exposition : Bathyskaphos Rochefort Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Exposition : Bathyskaphos Rochefort, 5 février 2022, Rochefort. Exposition : Bathyskaphos Centre International de la Mer BP 50108 Rochefort

2022-02-05 10:00:00 – 2022-04-08 18:00:00 Centre International de la Mer BP 50108

Rochefort Charente-Maritime Rochefort EUR 8 Elsa Guillaume, artiste plasticienne, céramiste, nous invite à une

déambulation aquatique, des abysses à la surface des océans.

S’inspirant des récits de ceux qui ont exploré le monde, Elsa propose

un voyage à la rencontre des territoires inconnus. contact@corderie-royale.com +33 5 46 87 01 90 https://www.corderie-royale.com/ Centre International de la Mer BP 50108 Rochefort

