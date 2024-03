EXPOSITION BASTIEN CESSA Espace REX Le Pouliguen, mercredi 3 avril 2024.

Découvrez l’exposition de l’artiste Bastien Cessa au REX « Tell me Something Good ».

Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Rennes et de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, l’artiste Bastien Cessa présente son travail récent à l’Espace Rex.

Entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 15:00:00

fin : 2024-04-03 18:00:00

Espace REX 4 rue de la Plage

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ap2a.org

