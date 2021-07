Riom Basilique Saint-Amable Puy-de-Dôme, Riom Exposition : basilique Saint-Amable Basilique Saint-Amable Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom

Exposition : basilique Saint-Amable Basilique Saint-Amable, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Riom. Exposition : basilique Saint-Amable

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Basilique Saint-Amable

Dans l’écrin XVIIe siècle des boiseries de la sacristie, la remarquable collection d’ornements liturgiques de la basilique M.H. 1960. Accueil par la paroisse Notre-Dame des Sources et Les Amis du Vieux Riom. Deux expositions sur la basilique et son histoire. De l’abbaye à la basilique et Saint Amable, des jalons historiques. Basilique Saint-Amable 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Riom Puy-de-Dome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Riom Étiquettes évènement : Autres Lieu Basilique Saint-Amable Adresse 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Riom lieuville Basilique Saint-Amable Riom