Plouezoc'h

Exposition « Barnenez et le cairn métalithique. Acier et marteau pour chambre préhistorique » Plouezoc'h, 25 juin 2021-25 juin 2021, Plouezoc'h. Exposition « Barnenez et le cairn métalithique. Acier et marteau pour chambre préhistorique » 2021-06-25 – 2022-06-20

Le Centre des monuments nationaux présente une nouvelle exposition à partir du 25 juin 2021 : « Barnenez et le cairn métalithique. Acier et marteau pour chambre préhistorique. » au Grand Cairn de Barnenez à Plouezoc'h, jusqu'en juin 2022. Cette exposition est le résultat du projet d'éducation artistique et culturelle porté par le CMN, le collège des Monts-d'Arrée de Plounéour-Ménez et l'artiste Annelise Nguyen. Les élèves des trois classes de 4ème du collège, interpellés par la personnalité hors normes du cairn de Barnenez ont relevé un défi particulièrement ambitieux : comment répondre au monument mégalithique qui occupe l'espace de façon aussi spectaculaire ? Comment accompagner, par une œuvre collective, cette architecture plurimillénaire et quel message délivrer au visiteur d'aujourd'hui qui découvre le monument s'inscrivant dans un décor naturel aussi majestueux ? La réponse du jeune public du territoire, accompagné par l'artiste ainsi que par la photographe Marie-Paule Nègre, est à la hauteur du challenge et laisse libre cours à l'imaginaire de chacun. Site de l'artiste : https://www.annelisenguyen.com Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. (accessible 1/2 h avant fermeture) Modalités de visite : visites libres, sens de circulation unique, jauge de 5 personnes toutes les 15 minutes et port du masque obligatoire à partir de 11 ans dans le bâtiment d'accueil. La boutique n'est pas accessible actuellement. barnenez@monuments-nationaux.fr +33 2 98 67 24 73 http://www.barnenez.fr/

Lieu Plouezoc'h