Exposition : Bande dessinée, les origines. De Töpffer aux années folles Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Exposition : Bande dessinée, les origines. De Töpffer aux années folles Centre Charles Péguy, 18 juin 2022, Orléans. Exposition : Bande dessinée, les origines. De Töpffer aux années folles

Centre Charles Péguy, le samedi 18 juin à 14:00

La bande dessinée a pris une place considérable dans l’univers du divertissement depuis la seconde moitié du 20e siècle, au point d’être désormais considérée comme un art à part entière. Le genre s’est imposé dans tous les foyers de la planète : en France plus de la moitié des enfants ou des adultes ont lu une BD dans l’année. Pourtant, ses origines nous sont souvent peu connues. « Comment est née la bande dessinée ? A quelle époque ? Sous quelle forme ? » font partie des nombreuses questions auxquelles cette exposition tente de répondre. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/exposition-bande-dessinee-les-origines-de-topffer-aux-annees-folles).

Sur inscription

Visites commentées de l’exposition Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Centre Charles Péguy Adresse 11, rue du Tabour 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Centre Charles Péguy Orléans Departement Loiret

Centre Charles Péguy Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Exposition : Bande dessinée, les origines. De Töpffer aux années folles Centre Charles Péguy 2022-06-18 was last modified: by Exposition : Bande dessinée, les origines. De Töpffer aux années folles Centre Charles Péguy Centre Charles Péguy 18 juin 2022 Centre Charles Péguy Orléans orléans

Orléans Loiret