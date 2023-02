Exposition “Balzac, enfant et rieur”, Voyage au coeur des Contes drolatiques dessinés par les frères Brizzi Tours Conseil Départemental 37 Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Tours Découvrir une facette méconnue de l’auteur de La Comédie humaine, le Balzac « enfant et rieur » des Contes drolatiques, c’est ce que propose cette exposition qui présente l’adaptation en bande dessinée de quatre de ces contes par Paul et Gaëtant Brizzi. Séduits par le trait caricatural, le caractère leste, drôle et truculent de ces histoires méconnues du grand public, les auteurs nous plongent au cœur de l’imaginaire balzacien le plus débridé. Découvrir une facette méconnue de l’auteur de La Comédie humaine, le Balzac « enfant et rieur » des Contes drolatiques, c’est ce que propose cette exposition qui présente l’adaptation en bande dessinée de quatre de ces contes par Paul et Gaëtant Brizzi. museebalzac@departement-touraine.fr +33 2 47 26 86 50 http://www.musee-balzac.fr/ Paul et Gaëtan BRIZZI

