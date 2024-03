Exposition | Balade le long de la Dordogne Salles du Château Issigeac, samedi 30 mars 2024.

Ze Wang, artiste et auteur, nous invite à la contemplation des paysages de la Dordogne à travers ses aquarelles et ses peintures à l’huile.

« La Dordogne, bleue comme un joyau, coule tranquillement.

Oranges, roses, violettes ou blanches, le long du chemin sinueux les fleurs se balancent dans la lumière du soleil et la douce brise du printemps.

Le temps et la mémoire, des couches superposées, au fil des saisons.

Il y a à la fois la croissance de la vie et son impermanence.

Une silhouette qui avance au cours d’une promenade,

Accompagnée par le son des cloches au loin. » EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-21

Salles du Château Bureau d’Information Touristique

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition | Balade le long de la Dordogne Issigeac a été mis à jour le 2024-03-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides