Exposition « Balade Fantastique » Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

L’exposition présentera des œuvres d’illustration et sculpture sur la thématique des personnages de contes et légendes, et de mondes oniriques.

Exposition d’Andressa Ferrari accompagnée de l’illustratrice Isabel Pecot.

Présence des 2 artistes le 23 mars et le 6 avril.

Andressa Ferrari

Ayant un esprit créatif dès mon plus jeune âge, j’ai toujours été intéressé à apprendre nouvelles choses et à expérimenter des différentes techniques. J’ai obtenu un baccalauréat en beaux-arts de l’École de Musique et des Beaux-Arts du Paraná au Brésil, où je me suis spécialisé dans la gravure, et depuis j’ai également appris la sculpture, la céramique, l’artisanat du papier et de nombreuses autres techniques qui incorporent aujourd’hui mon travail dans l’illustration et les beaux-arts.

Je suis attirée par des histoires non seulement dans le cote professionnelle de ma vie, mais dans tous ses aspects, et mon inspiration vient d’un large éventail de sources, mais surtout de la littérature, de la mythologie, du folklore et des légendes locales.

J’aime tisser les couleurs et les nuances de ces mondes cachés, donnant des visages, des textures et des atmosphères aux fils éthérés des légendes.

Actuellement je fais partie, avec Isabel et deux autres illustratrices, de l’association D’Outresens, une initiative pour promouvoir de l’art et de la culture.

Isabel Pécot dessine depuis l’été 2015, sur les marchés artisanaux en Brocéliande

Après la fermeture de l’atelier de sérigraphie où elle occupait un poste de graphiste, elle décida, de retour en Brocéliande, de faire les marchés artisanaux avec un stock de bijoux en pierres fines qu’une amie ramenait de ses déplacements. Les moments calmes de ces journées lui permettaient de s’adonner à une passion qui remonte à l’enfance, le dessin.

Elle se rendit compte rapidement que ses petites gribouilles plaisaient davantage et continua les marchés, avec seulement ces dernières, jusqu’en 2021. Depuis, Isabel expose en différents lieux culturels et les festivals médiévaux-fantasy.

Ses dessins, quelques fois adressés aux enfants, peuvent aussi révéler le féminin et ses liens avec les sagesses ancestrales, au travers de personnages mystiques et mythiques et sa fascination pour ces êtres parfaits que sont les elfes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-04-09

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne

