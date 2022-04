Exposition “Balade entre Terre et Mer” Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan

Exposition “Balade entre Terre et Mer” Saint-Renan, 15 juin 2022, Saint-Renan. Exposition “Balade entre Terre et Mer” place du vieux marché Galerie Notre-dame Saint-Renan

2022-06-15 – 2022-09-15 place du vieux marché Galerie Notre-dame

Philippe NEPVEU et Gaëlle SOMBSTHAY, deux artistes peintres du Pays d'Iroise exposent leurs œuvres à la galerie Notre dame durant tout l'été. Le public découvrira des tableaux illustrant des paysages bretons.

+33 2 98 84 20 08

