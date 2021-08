Exposition « Balade en tramway en pays Mentonnais » L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 18 septembre 2021, Menton.

Exposition « Balade en tramway en pays Mentonnais »

du samedi 18 septembre au mardi 16 novembre à L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe)

Cette exposition retrace la naissance de la Compagnie des « Tramways de Nice et du Littoral », sa ligne qui débutait à la place Masséna entre 1898 et 1932 et qui desservait par la Basse-Corniche Monaco, Roquebrune et Menton (terminus à Garavan) ainsi que le réseau urbain de Menton. La ligne de tramways de Montagne TNL (1912-1931), depuis Menton à partir de la vallée du Careï, via Monti et Castillon en direction de Sospel, est également évoquée à travers une riche iconographie. Ces tramways sont les précurseurs des moyens de transports en Pays Mentonnais. Cette exposition se tiendra jusqu’au 16 octobre 2021 Entrée gratuite sur réservation au 04.92.41.76.60

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire.

Sous l’égide de la SAHM. (Société d’art et d’Histoire du Mentonnais)

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



