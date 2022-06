EXPOSITION – BALADE EN COULEURS Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

EXPOSITION – BALADE EN COULEURS Baccarat, 27 juin 2022, Baccarat.

2 rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

2022-06-27 08:30:00 – 2022-09-02 12:00:00

Meurthe-et-Moselle L’exposition « Balade en Couleurs » présente le travail réalisé à la fois par les professeurs et les élèves de cet atelier : dessins, aquarelles, acryliques… L’exposition invite au voyage dans un univers coloré né de l’imaginaire d’artistes de tous horizons. laurie.garnaud@ville-baccarat.fr +33 3 83 76 35 35 http://www.ville-baccarat.com/ Mairie de Baccarat

Baccarat

