Exposition : « Balade en Aubrac » Le Havre, 22 novembre 2021, Le Havre.

Exposition : « Balade en Aubrac » Le Havre

2021-11-22 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-12 19:00:00 19:00:00

Le Havre Seine-Maritime

Laurent Coursault s’expose à la Galerie Maritime d’Art Michel Sieurin du 22 novembre au 12 décembre 2021 pour une « Balade en Aubrac ».

Découvrant la photographie à son adolescence au sein du club de son lycée, il en naquit chez Laurent Coursault une passion pour cet art. C’est ainsi qu’il réalise rapidement de nombreuses expositions sur différents thèmes tels que le Pays de Caux, le littoral cauchois ou encore les échecs.

La passion devient métier qu’il exerce durant plus de quarante ans, s’adaptant aux évolutions de sa profession : débutant par la photographie industrielle et publicitaire, il évolue vers la photographie d’événements familiaux et le portrait.

Sa curiosité l’amène dès les années 90 à s’intéresser à l’image numérique dont il est l’un des pionniers. Très investi dans le syndicalisme de sa profession, il partage ses compétences en formant ses confrères aux nouvelles techniques numériques sur le territoire national. Sa créativité et sa sensibilité s’expriment encore dans la photo d’illustration qu’il exerce comme loisir.

Dans les paysages de l’Aubrac présentés, affleurent le regard de l’artiste, son attachement à la nature rude et singulière qu’il a parcouru à maintes reprises. Il se montre sensible à l’espace infini, aux jeux de lumières très changeantes qui vous envahissent d’émotions.

Entrée libre, du lundi au samedi de 14h à 19h.

Laurent Coursault s’expose à la Galerie Maritime d’Art Michel Sieurin du 22 novembre au 12 décembre 2021 pour une « Balade en Aubrac ».

Découvrant la photographie à son adolescence au sein du club de son lycée, il en naquit chez Laurent Coursault une…

contact@studioms.fr +33 2 35 42 04 51 https://studioms.fr/

Laurent Coursault s’expose à la Galerie Maritime d’Art Michel Sieurin du 22 novembre au 12 décembre 2021 pour une « Balade en Aubrac ».

Découvrant la photographie à son adolescence au sein du club de son lycée, il en naquit chez Laurent Coursault une passion pour cet art. C’est ainsi qu’il réalise rapidement de nombreuses expositions sur différents thèmes tels que le Pays de Caux, le littoral cauchois ou encore les échecs.

La passion devient métier qu’il exerce durant plus de quarante ans, s’adaptant aux évolutions de sa profession : débutant par la photographie industrielle et publicitaire, il évolue vers la photographie d’événements familiaux et le portrait.

Sa curiosité l’amène dès les années 90 à s’intéresser à l’image numérique dont il est l’un des pionniers. Très investi dans le syndicalisme de sa profession, il partage ses compétences en formant ses confrères aux nouvelles techniques numériques sur le territoire national. Sa créativité et sa sensibilité s’expriment encore dans la photo d’illustration qu’il exerce comme loisir.

Dans les paysages de l’Aubrac présentés, affleurent le regard de l’artiste, son attachement à la nature rude et singulière qu’il a parcouru à maintes reprises. Il se montre sensible à l’espace infini, aux jeux de lumières très changeantes qui vous envahissent d’émotions.

Entrée libre, du lundi au samedi de 14h à 19h.

Le Havre

dernière mise à jour : 2021-11-17 par