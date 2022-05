[Exposition] Balade dans le temps Médiathèque de Ducey – Les Chéris Ducey-les-Chéris Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris

du mardi 3 mai au mardi 31 mai à Médiathèque de Ducey – Les Chéris

Les Amis de la bibliothèque en partenariat avec l’Histothèque Jean Vitel de Ducey ainsi que l’EPN et l’Office de tourisme proposent un circuit balade tout public en partant de photos anciennes de lieux emblématiques de la ville. Une exposition de photos, objets et décors de la première moitié du 20ème siècle est également accessible (à la bibliothèque sur les heures d’ouverture).

Gratuit

